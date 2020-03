Feuerwehreinsatz in Erdmannhausen Mercedes in Flammen

Die Feuerwehr Erdmannhausen ist am Sonntagnachmittag in der Straße "Am Wachtelrain" im Einsatz gewesen. Gegen 13.40 Uhr war ein Fahrzeugbrand gemeldet worde. Wohl aufgrund eines technischen Defekts hatte ein Mercedes, der in einer Garage stand, Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, doch das Auto war nicht mehr zu retten.