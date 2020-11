Feuerwehreinsatz im Eichgraben Briketts zu nah am Ofen gelagert

Die Feuerwehr Marbach ist am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr zu einem Einsatz in den Eichgraben gerufen worden. Dort war in einem Wohnhaus eine Rauchentwicklung gemeldet worden, so Einsatzleiter Michael Kienzle: "Die Brandmelder hatten ausgelöst, was wiederum die Aufmerksamkeit des Nachbarn erregt hat." Vor Ort konnten die Einsatzkräfte aber zum Glück schnell Entwarnung geben: Der Rauch stammte lediglich von Briketts, die zu nah am Ofen gelagert worden waren. Zu einem Feuer war es noch nicht gekommen.