Feuerwehrauto zu groß für Magazin Neubau wird zum Wettlauf mit der Zeit

Marbach-Rielingshausen - Der Fall war sowohl für den Ausschuss für Umwelt und Technik in Marbach als auch ein paar Tage später für den Ortschaftsrat glasklar: Die Rielingshäuser Feuerwehr soll ein neues Löschfahrzeug bekommen, auch wenn dafür rund 450 000 Euro in die Hand genommen werden müssen. Die Truppe braucht den Wagen, weil sie jederzeit damit rechnen muss, dass ihr altes Katastrophenschutzfahrzeug aus dem Verkehr gezogen wird. Das Gefährt gehört formal dem Bund, der darauf im Notfall auch zurückgreifen könnte. Der Wagen hat inzwischen fast 30 Jahre auf dem Buckel, größere Reparaturen würden sich also nicht mehr lohen. Ersatz muss somit her. So weit, so gut. Allerdings stellte sich in beiden Gremien eine entscheidende Frage: Was wird zuerst da sein, das neue Fahrzeug oder das ebenfalls geplante neue Feuerwehrhaus?