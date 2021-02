Feuerwehr sichert Reinigung in Gronau ab Schornsteinfeger entdeckt glühenden Ruß im Kamin

Die Arbeit eines Schornsteinfegers hat möglicherweise einen Wohnungsbrand in Gronau verhindert. Im Rahmen der turnusmäßigen Brand- und Betriebssicherheitsprüfung eines Kamins in der Mörikestraße, entdeckte der Mann an den Seitenwänden abgelagerten glühenden Ruß. Er verständigte daraufhin gegen 13.35 Uhr die Feuerwehr und informierte diese über den Sachverhalt.