Marbach - Als Fehlalarm hat sich ein Brandalarm herausgestellt, der am Montag gegen 22.10 Uhr in einer Flüchtlingsunterkunft in der Güntterstraße in Marbach ausgelöst hatte. Ein Rauchmelder in einem Fahrradabstellraum hatte aus noch unbekannter Ursache Alarm geschlagen. Die Freiwillige Feuerwehr Ludwigsburg rückte nach Angaben der Polizei mit 24 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen aus.