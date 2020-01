Marbach - Ein Feuerwehralarm hat am Mittwochmorgen in Marbach für Aufsehen gesorgt. Die Wehr rückte gegen 7.30 Uhr mit Blaulicht und Sirenen aus und steuerte die Grabenstraße an. „Meldealarm am Amtsgericht“, sagte der ehemalige Feuerwehrkommandant Ulrich Schroth dieser Zeitung auf telefonische Nachfrage. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich glücklicherweise nicht um einen Brand handelte. „Wahrscheinlich war es Staub – Handwerker sind im Gericht tätig“, vermutete ein Feuerwehrmann am Einsatzort. So konnten der Einsatzwagen und die beiden Löschfahrzeuge – eine mit Drehleiter – gegen 7.50 Uhr schon wieder abrücken. Der Verkehr in der Grabenstraße und durch den Rückstau vom König-Wilhelm-Platz in Richtung Kronenkreuzung war wegen der halbseitigen Sperrung in dieser Zeit stark beeinträchtigt.