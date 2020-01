Feuerwehr Oberstenfeld rettet Wohnhaus Garage und Haustüre stehen in Flammen

Oberstenfeld - In Oberstenfeld stand in der Silvesternacht gegen 2 Uhr eine Garage in Flammen. Das teilt die Polizei am Neujahrsmorgen mit. Bereits drei Minuten nachdem der Alarm eingegangen war, sind die ersten zwei Fahrzeuge auf dem Weg zu dem Brand im Oberstenfelder Wartbergweg. Das berichtet der Kommandant Jürgen Beck am Neujahrsmorgen auf Anfrage unserer Zeitung. Er ist stolz auf seine Wehrleute: „Eine Supertruppe“. Und die hat alle Hände voll zu tun, als sie das Szenario antrifft. Denn die Haustüre des Einfamilienhauses steht bereits in Flammen. Das Feuer war von dem angrenzenden Garagengebäude auf das Haus übergegangen. So berichtet es der Kommandant Jürgen Beck. „Die Rollläden an dem Haus waren bereits geschmolzen und mehrere Fenster von der Hitze zu Bruch gegangen“, so Beck weiter. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, dass die Bewohner des Hauses in großer Gefahr waren. Nach Informationen des Kommandanten waren die älteren Leute bereits im Bett, als das Feuer ausbrach. Der Mann hatte offenbar ein Knistern gehört und beschlossen, draußen nach dem Rechten zu sehen. „Zum Glück hat er die Terrassentür benutzt und nicht die Haustüre, sonst wären ihm die Flammen entgegengeschlagen“, kommentiert Beck. Die Feuerwehr und die Polizei rekonstruieren das Geschehen so: Vermutlich hatte sich eine fehlgeleitete Rakete in den Holzstapel an der Garagenwand des Einfamilienhauses im Wartbergweg verirrt und dort einen Brand ausgelöst – der Holzstapel fing Feuer. Dieser Stapel stand nach Auskunft der Polizei unter dem Schleppdach einer Garage neben dem Wohnhaus. Die Flammen, die aus dem Holzstapel schlugen, gingen auf die Garage über, die dadurch ebenfalls Feuer fing. Ein Anwohner hatte den Brand bemerkt und die Feuerwehr gerufen, kurz darauf auch der Bewohner des Hauses selbst, berichtet die Feuerwehr. Jürgen Beck ist sich „zu 95 Prozent sicher“, dass der Brand von einer Silvesterrakete ausgelöst worden war und dass die Bewohner des Hauses diese Rakete nicht selbst abgefeuert haben.