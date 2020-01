Feuerwehr Oberstenfeld rettet Wohnhaus Garage in Flammen

Oberstenfeld - In Oberstenfeld stand in der Silvesternacht gegen 2 Uhr eine Garage in Flammen. Das teilt die Polizei am Neujahrsmorgen mit. Vermutlich durch eine fehlgeleitete Rakete fing zunächst ein Holzstapel Feuer. Dieser Stapel stand nach Auskunft der Polizei unter dem Schleppdach einer Garage neben einem Wohnhaus im Oberstenfelder Wartbergweg. Die Flammen, die aus dem Holzstapel schlugen, gingen auf die Garage über, die dadurch ebenfalls Feuer fing. Die Feuerwehr Oberstenfeld, die mit sechs Fahrzeugen und 38 Wehrleuten vor Ort war, konnte den Brand löschen, bevor er auf das angrenzende Wohngebäude übergehen konnte. Am Holzstapel, der Garage sowie der Außenfassade des Wohnhauses entstand Sachschaden in Höhe von rund 50 000 Euro, berichtet die Polizei weiter.