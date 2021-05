Feuerwehr Großbottwar im Einsatz Ladung eines Mülllasters fängt Feuer

Schwelbrand nicht ganz ungewöhnlich

Dass sich ein solcher Schwelbrand entwickelt, sei nichts ungewöhnliches, teilt Polizeisprecher Peter Widenhorn auf Nachfrage mit. Durch die Verdichtung könnten beispielsweise weggeworfene Spraydosen Feuer fangen oder ein Brand entwickle sich aus einer tatsächlich noch nicht ganz erkalteten Asche im Müll. „Die Fahrer wissen schon, dass sie dann am besten auf einem größeren Platz Halt machen“, so Widenhorn. Dass, wie in diesem Falle, dies gleich vor den Toren der örtlichen Feuerwehr geschehe, sei natürlich „eine feine Sache“.