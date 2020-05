Feuerwehr Affalterbach rückt aus Sprinkleranlage löst Alarm aus

Die Feuerwehr Affalterbach musste am Freitagmorgen ins Gewerbegebiet ausrücken. Um 8.09 Uhr hatte eine Brandmeldeanlage in einem Unternehmen den Alarm ausgelöst. Nach einer vom Einsatzleiter durchgeführten Erkundung konnte ein technischer Defekt an einer Sprinkleranlage als Ursache festgestellt und der Einsatz der Feuerwehr daraufhin beendet werden.