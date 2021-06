Steinheim - Einen Schwerverletzten hat es bei einem Wohnungsbrand am frühen Dienstagnachmittag in der Alten Kleinbottwarer Straße in Steinheim gegeben. Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 14 Uhr alarmiert, die Feuerwehren aus Steinheim, Murr und Großbottwar sowie Rettungswagen waren vor Ort. Offenbar war das Feuer in der Küche einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, teilte ein Sprecher der Polizei in Ludwigsburg am Nachmittag mit. Der 56-jährige Bewohner und dessen Staffordshire-Hündin befanden sich noch im Haus und wurden von den Feuerwehrleuten hinausgebracht, berichtet der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter. Der Bewohner erlitt eine lebensbedrohliche Rauchvergiftung und musste reanimiert werden. Der Schaden liegt bei 60 000 Euro.