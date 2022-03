Feuer in Steinheim Bub experimentiert mit einem Toaster

Ein Vierjähriger hat am Dienstag einen Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Höpfigheimer Straße ausgelöst. Der Junge hatte nach Angaben der Polizei einen unbeobachteten Moment genutzt, um in der Küche seine Steckspielbausteine auf den eingeschalteten Toaster zu legen. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein Feuer entfacht, außerdem rauchte es stark, sodass die Feuerwehr gegen 17.30 Uhr ausrücken musste.