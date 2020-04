Brand in Mundelsheim Feuer in altem Fachwerkhaus

Mundelsheim - In einem Fachwerkhaus in der Heinrich-Maulick-Straße im alten Ortskern von Mundelsheim ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Es hatte sich aus bislang unbekannter Ursache im Erdgeschoss des Gebäudes entzündet, in dem sich auch die ehemalige Pizzeria Krone befindet. Die Ursache hierfür ist noch unklar. Da im Haus nach ersten Angaben von Nachbarn rund 30 bis 40 Personen leben, erfolgte eine Großalarmierung des Rettungsdienstes.