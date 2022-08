Feuer in Marbacher Altstadt Kleintransporter brennt neben den Fachwerkbauten

Neben den Einsatzkräften aus Marbach selbst waren auch Feuerwehrleute aus Rielingshausen im Einsatz. Die Wehrleute nahmen das Feuer von Anfang an überaus Ernst: Der Göckelhof ist in der Marbacher Altstadt gelegen, das Auto stand noch dazu nahe an einer Hauswand – Fachwerk und Holz allerorten. Rauch zog durch die Altstadt und teilweise auch in Fenster und Türen von Gebäuden. Die Befürchtung war, dass der Brand von dem Fahrzeug auf nahe Gebäude überspringt und zu einem größeren Feuer in der Altstadt heranwachsen könnte – was die Wehr aber verhindern konnte. Verletzt wurde niemand, das Auto musste abgeschleppt werden.