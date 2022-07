Feuer in Marbach am Neckar 83-Jährige nach Zimmerbrand tot aufgefunden

In Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) haben Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen eine 83-Jährige nach einem Zimmerbrand tot aufgefunden. Wie die Polizei mitteilte, nahmen zwei Mitarbeiterinnen einer kirchlichen Organisation gegen 8.30 Uhr einen Rauchgeruch wahr in der Wohnung und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Sie stellten vor Ort einen Brandausbruch fest und fanden darüber hinaus den leblosen Körper der Frau, die in der Wohnung lebte.