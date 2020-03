Feuer in der Marbacher Innenstadt Katze wird bei Küchenbrand verletzt

Die Feuerwehr ist am Samstagabend zu einem Einsatz in die Marbacher Innenstadt ausgerückt: Gegen 17 Uhr war über die Polizei eine Rauchentwicklung in der Wielandstraße gemeldet worden. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten in der Wohnung des Mehrfamilienhauses feststellen, dass Feuer in einer Küche ausgebrochen war. Eine Ursache für den Brand konnte aber nicht abschließend festgestellt werden. Die Feuerwehr geht jedoch von einer technischen Fehlfunktion an einer Mehrfachsteckdose aus.