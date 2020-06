Feuer in Asylunterkunft Marbach Freispruch im Prozess um Brand in Unterkunft

Marbach - Zu viele Punkte blieben im Dunkeln – aus diesem Grund endete das Verfahren um den Brand in der Asylunterkunft am Marbacher Bahnhof im vergangenen Jahr nun mit einem Freispruch und einer Entschädigung für den Angeklagten. So hatte keiner der Zeugen vor Gericht zweifelsfrei bestätigen können, dass der 25-Jährige – und nicht etwa sein ihm sehr ähnlich sehender Zwillingsbruder – in der Brandnacht vor Ort war. Bei dem Feuer Ende August vergangenen Jahres brannte ein Flügel der Flüchtlingsunterkunft so stark, dass er abgerissen werden musste. Zwei Bewohner und ein Feuerwehrmann erlitten leichte Verletzungen