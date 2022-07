Festspiele "Notre Dame" in Bad Hersfeld gefeiert

Das diesjährige Eröffnungsstück "Notre Dame" der Bad Hersfelder Festspiele wirft große Fragen des Menschseins auf in einer Zeit, in der Solidarität und gesellschaftlicher Zusammenhalt nötiger denn je sind. Zur Premiere am Freitagabend gibt es viel Beifall für die Inszenierung von Intendant Joern Hinkel und das Ensemble um "Tatort"-Star Richy Müller und Anouschka Renzi, auch Jubelrufe mischen sich in den Applaus.