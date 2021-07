Festspiele "Luther" eröffnet Nibelungen-Festspiele in Worms

Die Spiele finden seit 2002 statt. In diesem Jahr erlebt das Publikum wegen des Jubiläums von Luthers Auftritt in Worms 1521 ausnahmsweise keine Neuinszenierung der berühmten Nibelungen-Sage. Pandemiebedingt durften rund 700 der etwa 1400 Plätze auf der Zuschauertribüne am Freitag besetzt sein. 2020 machte Corona die Aufführung zunichte.