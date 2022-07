Festspiele Jubel für "Tristan und Isolde" in Bayreuth

Regisseur Schwab wurde gefeiert

Dabei gilt der Jubel zwar vor allem der stimmgewaltigen Catherine Foster als Isolde und Bayreuths Marathon-Männern Stephen Gould, der neben dem Tristan bei den Festspielen 2022 auch noch den Tannhäuser singt und den Siegfried in der "Götterdämmerung" - sowie Georg Zeppenfeld als Marke in einer seiner vier diesjährigen Rollen auf dem Grünen Hügel. Doch auch Regisseur Schwab und sein Team wurden gefeiert - keine Selbstverständlichkeit in Bayreuth. Seine Idee ist dabei so schlicht wie überzeugend: Was, wenn wir ihn einfach mal wagen würden, diesen Traum von der Liebe, die Zeiten überdauert, den Traum von Philemon und Baucis Hand in Hand?