Festnahmen in Bietigheim-Bissingen Ladendetektiv wird in Gerangel verwickelt

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnten beide Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Während der 48-jährige nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß entlassen wurde, wird der 46-Jährige heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen räuberischen Diebstahls einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden noch Zeugen gesucht. Diese können sich unter Telefon 07141/18 9 melden.



23-Jährige versteckt Zigaretten unter der Kleidung

Derselbe 51-jährige Ladendetektiv konnte am gleichen Tag gegen 19.25 Uhr noch zwei weitere Tatverdächtige ebenfalls bei einem Diebstahl beobachten. So sah der Detektiv zunächst, wie eine 43-Jährige augenscheinlich gut 10 Schachteln Zigaretten in ihre Handtasche und unter ihre Kleidung steckte. In ihrer Begleitung befand sich ein 24-Jähriger. Als die Frau ohne zu bezahlen den Einkaufsmarkt verlassen wollte, wurde sie von dem 51-Jährigen angesprochen und festgehalten. Die 43-Jährige trat dann nach dem Ladendetektiv und wollte sich losreißen. Auch ihr 24-Jähriger Begleiter mischte sich ein, bedrängte den 51-Jährigen und spuckte ihm wohl ins Gesicht. Im folgenden Handgemenge wurde der Ladendetektiv wie bereits am Nachmittag nochmals leicht verletzt.