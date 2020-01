Festnahme in Gronau Mann schlägt Verwandtem ins Gesicht

Ein 32-Jähriger ist nach einer Schlägerei in Gronau in die Psychiatrie eingewiesen worden: Die Polizei hatte es am Samstagmorgen in Gronau mit dem Mann zu tun bekommen, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Die Beamten waren gegen 8.50 Uhr alarmiert worden, nachdem der 32-Jährige mit einem 26-jähriger Verwandten in Streit geraten war. Der Mann hatte diesem mehrmals ins Gesicht geschlagen. Der Polizei war er als aggressiv und psychisch auffällig beschrieben worden. Laut dem Anrufer hätte er außerdem Zugriff auf verschiedene Waffen.