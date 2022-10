Festjahr in Marbach Großer Bahnhof zum Mayer-Jubiläum

Auf ein weiteres Highlight dürfen sich Mayer-Fans im Besonderen, aber auch Kulturfreunde im Allgemeinen im Sommer freuen. Dann gastiert das Theater unter der Dauseck für mehrere Vorstellungen in der Schillerstadt. „Aufführungen wird es an jedem Freitag, Samstag und Sonntag im Juli geben“, kündigt Abbenseth an. Premiere soll am 30. Juni gefeiert werden. Das Ensemble ist dafür bekannt, mitunter die klassischen Bühnen zu verlassen und vor ungewohnter Kulisse zu spielen. So ist in Marbach ein Theaterspaziergang geplant. „Das Publikum soll unter freiem Himmel durch die Stadt genommen werden und mit dem Leben und den Werken von Tobias Mayer in Berührung kommen“, erklärte Hauptamtsleiter Jürgen Sack unlängst im Gemeinderat. „Wir sehen das als tolle Ergänzung, das Tobias-Mayer-Jahr aufzuwerten“, sagte Sack. Wichtig sei zudem, dass das Ganze in der Innenstadt initiiert wird, die somit belebt werden könne. Spielorte, die angesteuert werden, sollen unter anderem das Mayer-Museum und der Schlosskeller sein. Sack betonte, dass man mit den Aufführungen auch an die Theatertradition anknüpfen könne, die Marbach in der Vergangenheit ausgezeichnet habe.