Festivals Die Berlinale beginnt mit "Peter von Kant"

Die Auszeichnungen werden in diesem Jahr früher verliehen als üblich - bereits am Mittwoch (16. Februar) soll die Jury ihre Entscheidungen bekanntgeben. Danach sind mehrere Publikumstage geplant. In den Jahren vor der Pandemie wurden regelmäßig mehr als 300.000 Tickets für die Berlinale verkauft, diesmal dürften es angesichts der reduzierten Sitzplatzkapazitäten weniger sein. Die 72. Internationalen Filmfestspiele enden dann am 20. Februar.

Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten