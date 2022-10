Festival Über 41.000 Besucher: 30. Filmfest Hamburg geht zu Ende

Den ebenfalls mit 5000 Euro dotierten Preis "Der Politische Film" der Friedrich-Ebert-Stiftung erhielt Daniel Goldhaber für seinen Film "How To Blow Up A Pipeline" (Wie man eine Pipeline in die Luft jagt) aus den USA. Der Film beschäftige sich spannend, unterhaltsam und kompromisslos mit dem Kampf gegen die Klimakatastrophe.