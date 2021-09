Festival Rumänischer Film "Crai Nou" gewinnt in San Sebastián

Die Silberne Muschel für die beste Regie ging an die dänische Filmemacherin Tea Lindeburg für ihren Film "Du som er i himlen / As in Heaven" (Wie im Himmel). Die Darstellerin in diesem Film, Flora Ofelia Hofmann Lindahl, sowie die Schauspielerin Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye) teilten sich den Preis der Silbernen Muschel als beste Hauptdarstellerinnen. Der Preis für die besten Nebendarsteller ging an die Besetzung von "Quién lo impide / Who's Stopping Us" (Wer es verhindert).