Festival Kino-Zauber unterm Sternenglanz in Locarno

Dort präsentieren sich auch deutsche Filmproduzenten. In dem 17 Filme aus aller Welt zeigenden Hauptwettbewerb um den Goldenen Leoparden laufen beispielsweise vier mit deutscher Beteiligung entstandene internationale Gemeinschaftsproduktionen. Von denen wird mit besonderer Spannung der Thriller "Zeros and Ones" vom US-amerikanischen Star-Regisseur Abel Ferrara ("Bad Lieutenant") mit Hollywoodstar Ethan Hawke ("Boyhood") in der Hauptrolle erwartet.