Festival Jazz Open Celeste und Gregory Porter in Stuttgart

John Hiatt spielt im Alten Schloss

Auch für die Bühne im Alten Schloss gibt es einen Neuzugang: Am 8. Juli wird dort die amerikanische Singer-/Songwriter-Legende John Hiatt zu sehen sein, der Stücke wie „Have a little Faith in me“ oder „Across the Borderline“ geschrieben hat. Der Vorverkauf für die neu bestätigten Termine beginnt am 16. Dezember um 11 Uhr im Jazzopen Shop, bei Easy Ticket und Eventim. Es gibt außerdem noch Karten für Jamie Cullum sowie für John Legend & Jessie J. Bereits erworbene Tickets für Lenny Kravitz können in einen Gutschein umgetauscht oder zurückgeben werden. Die Gutscheine sind drei Jahre gültig.