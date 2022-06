Festival in Nürnberg Musikfans laufen sich warm vor „Rock im Park“

Gleichzeitig steigt am Nürburgring in der Eifel das Zwillingsfestival „Rock am Ring“. Die Veranstalter rechnen nach eigenen Angaben mit mehr als 160 000 Feiernden an der berühmten Rennstrecke Nürburgring und auf dem ehemaligen NS-Reichparteitagsgelände in Nürnberg. 2020 und 2021 mussten beide Festivals wie viele andere wegen der Corona-Krise ausfallen.