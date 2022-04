Festival der freien Szene Was das Land tanzt, spielt und verbindet

Ähnlich nachdenkliche Töne stimmen am Mittwoch die Apokalyptischen Tänzer*innen aus Stuttgart an, die in „Banana Island“ in der Rampe postkoloniale Fragestellungen verhandeln; Sexismus, Rassismus und mehr steckt in ihrer Tanzperformance um die gelbe Frucht. Klimakrise und menschliche Hybris, die keine Grenzen akzeptiert, beschäftigen die mixed-abled Tanzkompanie Szene 2wei in „Wanderlust?“ (am Donnerstag im Fitz). Außerdem zu erleben sind der Tanzfilm „Cocooning“ von Nicki Lisztas Backsteinhaus-Team (an jedem Festivaltag von 17 Uhr an im Loop in der Rampe), die audiovisuelle Performance „Listening Distance“ von Britt Hatzius und Thomas Tajo, die an allen Festivaltagen im verdunkelten Rampesaal Raum hörbar macht, sowie die Koproduktionen „Zerbrechlichkeit“ am Freitag im Jes und „Hands on Aids“ am Montag im Club Lehmann.

6 Tage frei. 25. bis 30. April in Stuttgart. Programm unter www.6tagefrei.de

Info

Festival

Diskussion

In Kooperation mit der Informationsstelle Peru e. V. gibt es am Dienstag um 19.30 Uhr im Jes ein Gespräch über Klimagerechtigkeit, zu dem peruanische Akteur:innen per Video zugeschaltet sind. Am Freitag geht es im Umfeld der Rampe anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums des Landesverbands freier Tanz- und Theaterschaffender Baden-Württemberg in der Konferenz „Gemeinschaftsgärten“ um die Durchlässigkeit von Kulturinstitutionen für ihre Nachbarschaft.