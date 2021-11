Festival Architekturnovember Wie bauen wir eine bessere Welt?

Starke Architektinnen

Erfreulich, dass wieder eine ganze Reihe starker Architektinnen ihre Arbeit präsentieren, so etwa auch die Lehmbaupionierin Anna Heringer aus Laufen (25. November) in der Punkt-7-Reihe der Hochschule für Technik Stuttgart sowie Mechthild Stuhlmacher vom Rotterdamer Büro Korteknie Stuhlmacher Architecten, das für die intelligente Transformation von Gebäudebestand bekannt ist (15. Dezember, Karlsruher Architekturvorträge).

Die „Großen Hugos“ werden vergeben

Höhepunkt des Festivals: die Verleihung des Hugo-Häring-Landespreises. Die salopp „Großen Hugos“ genannten Ehrungen werden in dem zweistufigen Verfahren alle drei Jahre vergeben, am 19. November im Alten E-Werk in Baden-Baden ist es wieder soweit. Was der Südwesten an preiswürdiger Baukultur zu bieten hat – von 22. November an sind die Gewinnerprojekte in einer Ausstellung im BDA-Wechselraum in Stuttgart zu sehen.

So geht’s los!

Auftakt

Bei der Auftaktveranstaltung am 8. November im ehemaligen Sport-Arena-Kaufhaus in der Stuttgarter Königstraße 23/25 findet ab 18 Uhr die Verleihung der Hugo-Häring-Auszeichnungen Stuttgart/Mittlerer Neckar 2020/21 wie auch des Nachwuchspreises Die*JungenHugos 2021 statt. Die Podiumsdiskussion zum „Wandel der Innenstädte“ im Anschluss bestreiten Thomas Krüger, HCU Hamburg, Anne-Julchen Bernhardt, RWTH Aachen/BeL Köln, Marc Gegenfurtner, Leiter Kulturamt Stuttgart. David Kasparek moderiert. Die Veranstaltung ist mit 2G (geimpft oder genesen)- Zugangsvoraussetzung geplant.

Programm

Das gesamte Programm des Architekturnovembers unter www.architekturnovember.de