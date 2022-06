Gut gefüllt war der Ludwigsburger Marktplatz den Samstag über. Der Duft von Leckereien waberte hier und da durch die Luft, Musik erklang, Blasinstrumente waren ebenso zu hören wie Trommeln, Gespräche hier, freudiges Wiedersehen von Freunden da. Die Wilhelmstraße verwandelte sich so nebenbei in Ludwigsburgs größte Tanzfläche. Es war wieder Marktplatzfest angesagt in Ludwigsburg. Endlich, so die Stimmung bei schönstem Barockstadtwetter, wieder feiern, Menschen treffen. Das Bedürfnis danach ist derzeit groß, das Marktplatzfest ist ein guter Anlass gewesen. Es ist schließlich eine Veranstaltung, bei der die Stadtgesellschaft Ludwigsburg im besten Sinne zusammenkommt. Rund 50 Vereine waren engagiert und gestalteten das Programm mit. Übrigens: Die Ludwigsburger können nicht nur feiern, sondern auch Rücksicht aufeinander nehmen. Pünktlich um halb zwölf in der Nacht wurde wie geplant die Musik am Marktplatz abgedreht. ) Foto: Simon Granville