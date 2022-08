Fest Erster Karneval in Notting Hill seit Beginn der Pandemie

Zahlreiche Besucher strömten am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein in das beliebte Viertel im Westen der britischen Hauptstadt. Dabei verwandeln Glitzer-Kostüme, Federschmuck und Schminke die Route im Westen Londons in ein rauschendes Farbenmeer. Bands spielten auf, aus Lautsprechern tönte Musik. Tausende Sicherheitskräfte waren im Einsatz. In den beiden Vorjahren war das Fest wegen der Pandemie ausgefallen.