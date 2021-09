Fernverkehr Deutsche Bahn Aldi bietet Bahntickets für 49,90 Euro – mit Tücken

Stuttgart - Die beiden Discounter-Geschwister Aldi Süd und Aldi Nord bieten zum ersten Mal gemeinsam Bahntickets an. Von heute an gibt es fünf Tage lang ausschließlich in den Filialen der beiden Ketten zwei Bahnfahrkarten für Fernreisen innerhalb Deutschlands für 49,90 Euro. Dafür erhält der Kunde Buchungscodes, die er auf der Website bahn.de/aldi in zwei beliebige Fahrten in der 2. Klasse von ICE, IC oder EC im Zeitraum 27. September bis 11. Dezember einlösen kann. Nahverkehrsverbindungen (zum Beispiel mit S-Bahnen, IRE-, RE- und RB-Zügen) können für 6,90 Euro zugebucht werden. Kinder bis 14 Uhr können kostenfrei mitgenommen werden, müssen aber beim Kauf eingetragen werden.