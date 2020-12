Fernsehserien in Corona-Zeiten Schöne heile Telenovela-Welt

So sehr allerdings das Virus die Produktionen bestimmt und beschränkt, so wenig ist es Teil der Handlungen: Seit Beginn der Pandemie ignorieren die Drehbuchautoren deutscher Serien Corona ebenso konsequent wie bewusst. Und auch künftig sollen die Formate Corona-freie Räume bleiben. „Die Pandemie passt inhaltlich nicht zur Ausrichtung der Serie“, sagt Veronika Kolbeck. „Sturm der Liebe“ sei ein modern erzähltes Märchen – mit einer zwar im Hier und Jetzt verorteten Handlung, die aber Belastendes dieses Alltags ausspare. Auch bei „Unter uns“ gilt diese Maxime. „Wir wollen die Welt heiler erzählen, als sie draußen ist“, betont Produzent Reinhardt.

„Grey’s Anatomy“ integriert die Pandemie in die Handlung

Der Medienökonom Thorsten Hennig-Thurau von der Universität Münster hat sich eingehend mit diesem Phänomen befasst, das er auf ein Eskapismus-Bedürfnis der Zuschauer zurückführt: „Sie möchten in diesen Serien einer bedrohlichen Welt entfliehen und nicht mit Alltagssorgen oder Schutzmasken konfrontiert werden.“ Zudem sei keineswegs ausgemacht, dass eine von Corona durchzogene Handlung zum Zeitpunkt der Ausstrahlung oder gar bei einer Wiederholung einige Jahre später noch funktioniere. „Die Lage ändert sich ständig. Die Produzenten haben durch eine Thematisierung der Pandemie viel mehr zu riskieren als zu gewinnen“, sagt Hennig-Thurau. Bei „Unter uns“ kommt der Kontrast zum Alltag auf den Bildschirmen laut Guido Reinhardt jedenfalls gut an: „Wir erhalten viele Nachrichten von Fans, die glücklich mit dieser Ausrichtung sind.“

Allerdings erlauben nicht alle Serien ihrem Publikum diese Realitätsflucht in eine unversehrte, pandemiefreie Welt: Vor allem außerhalb der deutschen Serienszene brach Corona zuletzt auch in bestehende fiktionale Erzählwelten ein. Beispielsweise in der 17. Staffel der Arztserie „Grey’s Anatomy“, die im November in den USA angelaufen und in Deutschland derzeit auf Amazon Prime verfügbar ist. Darin grassiert das Virus im Grey Sloan Memorial Hospital, selbst die Hauptprotagonistin Meredith Grey infiziert sich. Auch im seit 1960 laufenden britischen Serien-Dauerbrenner „Coronation Street“ kam die Pandemie im Juli von einem Tag auf den anderen in der titelgebenden Straße an. Der Name der Serie hat allerdings nichts mit dem Virus zu tun – „Coronation-Street“ bedeutet auf Deutsch Krönungsstraße.

Hätte die „Lindenstraße“ Corona thematisiert?

„Hier geht es um besondere Beziehungen zwischen Zuschauern und Charakteren, quasi als Ergänzung zu den Beziehungen zu realen Menschen“, sagt Hennig-Thurau zu dieser Abkehr vom Fluchtmotiv eskapistischer Formate. „Coronation Street“ lebe davon, nah an den täglichen Sorgen des Publikums zu sein und so eine spezielle Bindung zu erzeugen. Eine solche Ausrichtung habe auch die deutsche Fassung „Lindenstraße“ geprägt, so Hennig-Thurau. Womöglich hätten daher auch deren Autoren Corona als Gegenentwurf zu Formaten wie „Sturm der Liebe“ in den Plot integriert. Doch das bleibt Hypothese. Letzter Drehtag der „Lindenstraße“ war der 20. Dezember 2019 – kurz bevor die ersten Corona-Fälle in Deutschland bekannt wurden.