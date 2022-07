Fernsehen 30 Jahre "Morgenmagazine" von ARD und ZDF

Auch dieses Jahr ist das Thema Krieg in der Sendung ein News-Treiber: Um die Zuschauer über die aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine auf dem Laufenden zu halten, sendeten die "Morgenmagazine" von ARD und ZDF am letzten Februar- und ersten März-Wochenende dieses Jahres zusätzlich jeweils am Samstag und am Sonntag.

Mit einem Marktanteil von 20,7 Prozent im laufenden Jahr 2022 ist das "Morgenmagazin" weiter Spitzenreiter bei den deutschen Frühinformationsprogrammen. Die Zahl der Zuschauer, die täglich das "Moma" einschalten, liegt aktuell bundesweit bei 3,87 Millionen, 1992 waren es 1,76 Millionen gewesen.