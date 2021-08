Fernseh-Kandidat Rollo Die Wippe war das Aus

Marbach - Er hat sich mehr als wacker geschlagen. Und auch wenn der Marbacher Fabrizio Rollo nicht die 99 000 Euro bekommen hat, die dem Sieger der Sat1-Spielshow „99: Eine(r) schlägt sie alle“ winkten, so hat er doch etwas gewonnen, was vielleicht sogar mehr zählt: den Respekt des Publikums und die Beliebtheit in einer Gruppe, in der letzten Endes doch jeder gegen jeden um den Preis gekämpft hat. „Ich bin so froh über die Leute, die ich hier kennengelernt hab“, sagte Rollo, der anders als viele andere nach seinem Ausscheiden nochmals ausführlich zu Wort kam – was allein schon seinen Stellenwert in der Gruppe und für die Show zeigt. Von unbeschreiblichen Gefühlen sprach er – Stolz, Glück, Trauer, alles auf einmal – und „vor allem werden mir die Jungs halt so fehlen.“ Einer der Jungs trug ihn gar auf den Schultern.