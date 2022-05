Sieg der Stuttgarter Kickers gegen SV Oberachern Es kommt zum Herzschlagfinale am letzten Spieltag

Nun kommt es am letzten Spieltag am kommenden Samstag (15.30 Uhr) im Fernduell zwischen den Kickers und Freiberg zum Herzschlagfinale um den Direktaufstieg. Der SGV muss zum FC Nöttingen, für die Blauen geht es zu den SF Dorfmerkingen. Die Ausgangslage ist klar: Mit einem Sieg ist Freiberg aufgrund der um 22 Treffer besseren Tordifferenz durch. Reicht es dem Team von Trainer Ramon Gehrmann nur zu einem Unentschieden, können die Kickers mit einem Sieg vorbeiziehen und den Sprung in die Regionalliga perfekt machen. „Wir haben das Optimale herausgeholt und schicken Freiberg mit dem maximalen Druck nach Nöttingen. Wir müssen unser Spiel gewinnen, dann schauen wir mal, was dort passiert“, sagte Ünal.