Ferienworkshop im LiMo Kreativ mit dem Lieblings-Exponat

Dass es mit dem Plattenspieler ausgerechnet ein Exponat erwischt hat, das nicht gerade typisch für ein Literaturmuseum ist und das in der Interimsausstellung mit Stücken aus dem Schillermuseum deshalb zu sehen ist, weil es den Klang einer Maultrommel ins Gehör bringt, die Justinus Kerner gehörte – ist dabei kurios. Doch die Kinder sind frei in ihren Entscheidungen und basteln das, was sie ausgewählt haben. Der neunjährige Ali Kerim hatte sich beispielsweise für das Notizbuch Eduard Mörikes entschieden, Marie, 10 Jahre, war fasziniert von dessen Fensterladen, auf dem der Schreiber Notizen fertigte. Und die zehnjährige Nora bastelte an einem Hand-Poesieautomaten frei nach dem Vorbild Hans Magnus Enzensbergers.