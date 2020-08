Ferienprogramm in Oberstenfeld Nachwuchsforscher in Aktion

Mitte August fand unter anderem der Programmpunkt „Experimentierfreude“ statt. Eine von zehn Veranstaltungen, die das Jugendhaus Charisma in der dritten und vierten Sommerferienwoche anbot. Dabei bekam jedes Kind zu Beginn sein eigenes Experiment zugeteilt und dann ging auch gleich das Forschen los. Dass nicht alle Experimente gleich auf Anhieb funktionierten, schmälerte die gute Laune der Kinder nicht. Es wurde viel gegrübelt und spekuliert. Hatten die Forscher die Lösung gefunden, durften sie die Station wechseln oder anderen Kindern bei ihren Experimenten Hilfestellung bieten. Unter anderem Versuchsanordnungen wie „Das Ei in der Flasche“ ‚ „Strom erzeugen mit einer Zitrone“ oder „Die Teebeutelrakete“ sorgten für viel Staunen und Freude an diesem Tag.