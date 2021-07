Ferienhausvermittler HomeToGo geht mit Milliardenbewertung an die Börse

Der geplante Zusammenschluss mit dem Börsenganghilfsvehikel Lakestar Spac bewertet den Airbnb-Konkurrenten mit einem Eigenkapitalwert von 1,2 Milliarden Euro, wie die Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mitteilten. Der Abschluss des Deals werde für das laufende dritte Quartal erwartet, hieß es. Pläne für ein solches Vorhaben hatten die Unternehmen bereits Anfang Juni öffentlich gemacht. Die Aktie des Lakestar Spacs (Special Purpose Acquisition Company) stieg am Mittwochabend nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate leicht auf knapp über 10 Euro.