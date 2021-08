Ferienende in vielen Ländern ADAC rechnet am Wochenende mit vielen Staus

München - Der ADAC rechnet zum Ferienende in vielen Bundesländern am Wochenende mit vielen Staus auf den Autobahnen. Grund hierfür sei das Ende der Sommerferien in acht Bundesländern, teilte der Automobilclub am Montag in München mit. In Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Niedersachsen sowie in Teilen der Niederlande neigen sich die Schulferien dem Ende zu.