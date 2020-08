Ferienbetreuung in Mundelsheim Spaß für die Kids und Entlastung für die Eltern

Und auch am Donnerstagmorgen herrscht schon wieder ordentlich Trubel in und um den Kindergarten Seelhofen. „Mädels, kommt ihr zum Frühstücken?“, ruft Erzieherin Beate Wetzel in Richtung des Bastelraums. Zeitgleich strömt aus dem Garten eine weitere Kinderschar ins Haus. Vesperboxen ausgepackt und schon wird losgefuttert. Rund 20 Kinder ist die Gruppe stark. Manche bleiben gleich die komplette Zeit bis zum 28. August, andere kommen nur wochenweise. Immer sind die Kapazitäten so gut wie ausgebucht, weiß Wetzel: „Viele Eltern sind sehr froh, dass eine Betreuung angeboten wird und sie flexibler sind. Gerade dieses Jahr.“ Der Zeitraum wurde so ausgewählt, dass die Schließtage der anderen Kindergärten gut abgedeckt werden. Angemeldet werden kann Mundelsheimer Nachwuchs im Alter von 3 Jahren bis zur 4. Klasse. „Manche kommen schon seit vielen Jahren jeden Sommer“, weiß Beate Wetzel.