Die Winterferien bzw. Weihnachtsferien in Baden-Württemberg umfassen in der Regel die Zeit von (kurz vor) Heiligabend bis zum 6. Januar (Heilige Drei Könige). Die Weihnachtsferien Ende 2021 gehen sogar über Heilige Drei Könige hinaus, weil dieser Feiertag in 2022 auf einen Donnerstag fällt. Somit starten die Schüler in Baden-Württemberg stets mit Ferien in das neue Jahr.

Wie die Weihnachtsferien, sind auch die Osterferien aus der freien Zeit zu den kirchlichen Feiertagen hervorgegangen. In Baden-Württemberg umfassen die Osterferien 2021 die Woche nach den Osterfeiertagen.

Pfingstferien sind nicht überall in Deutschland üblich – Bayern und Baden-Württemberg haben diese Ferien aber traditionell. 2021 sind sie zwei Wochen lang.

Die Herbstferien haben ihren Ursprung beispielsweise, je nach Region, in den sogenannten „Kartoffelferien“ zur Kartoffelernte oder in den freien Tagen zu Allerheiligen und Allerseelen. Da Baden-Württemberg bereits Pfingstferien hat, sind die Herbstferien 2021 in Baden-Württemberg „nur“ eine Woche lang. Sie schließen 2021 an den Feiertag "Allerheiligen" an.

Sommerferien in Baden-Württemberg: Eine Besonderheit

Wie in jedem Bundesland, sind auch in Baden-Württemberg die Sommerferien die längste unterrichtsfreie Zeit für die Schüler. Trotzdem haben die Sommerferien in Baden-Württemberg, wie in Bayern, eine gewisse Sonderstellung.

Denn: Die Bundesländer sind in fünf Gruppen eingeteilt, die zu unterschiedlichen Zeiten Sommerferien haben. Der Ferienbeginn ändert sich dabei von Jahr zu Jahr. Mal ist er bereits im Juni, in anderen Jahren dann erst Ende Juli. Bloß Bayern und Baden-Württemberg nehmen an diesem rollenden System nicht teil: Die Sommerferien in diesen Ländern starten immer möglichst spät, in Baden-Württemberg meistens am letzten Donnerstag im Juli. Im Jahr 2021 starten die Sommerferien in Baden-Württemberg am 29. Juli und dauern 6,5 Wochen.

In Baden-Württemberg gibt es sogenannte bewegliche Ferientage. Diese zusätzlichen freien Tage werden von den einzelnen Schulen festgelegt und beispielsweise als typische Brückentage genutzt oder um den Schülern zu lokalen Brauchtumsfesten und Jahrmärkten frei zu geben. In den Schuljahren 2020/21 und 2021/22 gibt es in Baden-Württemberg jeweils 4 bewegliche Ferientage. Wann diese stattfinden, erfahren Sie bei der jeweiligen Schule.

ÜBERSICHT ÜBER FEIERTAGE UND SCHULFERIEN NACH MONATEN SORTIERT

Januar 2021:

Bis einschl. Samstag, 09. Januar: Weihnachtsferien

Freitag, 01. Januar: Neujahr

Mittwoch, 06. Januar: Heilige Drei Könige

April 2021:

Freitag, 02. April 2021: Karfreitag

Montag, 05. April 2021: Ostermontag

Dienstag, 06. April bis Samstag, 10. April: Osterferien

Mai/Juni 2021:

Samstag, 01. Mai 2021: Tag der Arbeit

Donnerstag, 13. Mai 2021: Christi Himmelfahrt

Montag, 24.Mai 2021: Pfingstmontag

Dienstag, 25. Mai bis Samstag, 05. Juni: Pfingstferien

Donnertsag, 03. Juni 2021: Fronleichnam

Juli/ August/ September 2021:

Donnerstag, 29. Juli bis Samstag, 11. September: Sommerferien

Oktober 2021:

Sonntag, 03. Oktober 2021: Tag der Deutschen Einheit

November 2021:

Montag, 01. November 2021: Allerheiligen

Dienstag, 2. November bis Samstag, 6. November: Herbstferien

Dezember 2021: