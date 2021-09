Feminismus Alice Schwarzer: "Die Zeit der Cohibas ist vorbei"

Was nach dem Ende der 16 Jahre dauernden Ära Merkel für die Gleichberechtigung bleibt, beschreibt Schwarzer im "Spiegel"-Interview so: "Wir gehen wie immer zwei Schritte vor, einen zurück. Sie hat eine Zäsur markiert auf eine Art und Weise, die sich nicht mehr rückgängig machen lässt. Die Männer können ihn nicht mehr so raushängen lassen, wenn ich das so sagen darf. Die Zeit der Cohibas ist vorbei." Mit Letzterem spielt Schwarzer auf Zigarren rauchende Politiker wie Ex-Kanzler Gerhard Schröder an.