Fellbach Der zehnjährige Nick wird vermisst

Die Familie des zehnjährigen Nick aus der Nähe von Fellbach ist in Sorge. Der Junge wird seit Mittwochabend vermisst. Eine Suchaktion der Polizei in Fellbach verlief erfolglos. „Wir gehen nicht davon aus, dass es sich um ein Verbrechen handelt“, sagte am Donnerstagmorgen ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen. Es habe offenbar einen häuslichen Streit gegeben, nach dem der Junge weggelaufen sei. Wer Nick sieht, solle am besten das nächst gelegene Polizeirevier anrufen. Die Nummer des Polizeireviers Marbach lautet 07144/9000.