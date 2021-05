Feldwege in Kirchberg Sanierung ist eine Daueraufgabe

Bauingenieur Frank Braun vom Ingenieurbüro Frank in Backnang stellte die Projekte kurz vor, die die Feldwegekommission als am dringlichsten erachtet. Auf dieser Basis erging eine entsprechende Empfehlung an den Gemeinderat für dessen Abstimmung. Die Reihenfolge lautete: Neuhof, Abstetter (erweitert auf circa 150 Meter Länge), Holderbusch, Obertorhöfe, Frühmeßhof 1, Oberes Tor, Zufahrt Steinbruch Gläser (drei Schadstellen instandsetzen). Und Braun ließ wissen, dass man in diesem Jahr bei Ausschreibungen im Asphaltbereich gute Chancen habe, einen ordentlichen Preis zu bekommen.