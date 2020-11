Feldweg zwischen Höpfigheim und Großbottwar Hund beißt Radfahrer ins Knie

Ein Radfahrer ist am Sonntagmorgen auf einem Feldweg an der L1100 von Hunden angegriffen worden. Der 67-Jährige war gegen 9.30 Uhr von Großbottwar kommend in Richtung Höpfigheim unterwegs, als die vier Tiere plötzlich auf ihn zukamen. Einer der Hunde soll den Mann dabei ins Knie gebissen haben. Insgesamt waren wohl sogar sechs Hunde vor Ort, die zwei übrigen Tiere ließen den Radler jedoch in Ruhe.