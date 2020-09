«Feldwebelin» Weibliche Dienstgrade bei der Bundeswehr geplant

Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl (SPD), äußerte sich unzufrieden mit dem niedrigen Anteil an Frauen in der Truppe. 20 Jahre nachdem der Europäische Gerichtshof entschieden hat, dass Frauen auch zum Dienst an der Waffe zugelassen werden müssen, sei angesichts von einem Frauenanteil von derzeit etwa zwölf Prozent noch "Luft nach oben". Sie sagte der "Süddeutschen Zeitung": "Ein Anteil von 30 Prozent Frauen in der Bundeswehr, das würde der Truppe sicher guttun." Über den Umgang mit Frauen in der Bundeswehr sagte sie, sie seien "noch nicht überall gleichermaßen respektiert".

