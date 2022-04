Feiern im Bottwartal Die Straßenfeste kehren zurück

Erstmals mit Kinderdisco

Aktuell sieht es aber so aus, als ob das nicht notwendig sein wird. Im Sommer gingen die Inzidenzen eher runter, sagt Döttinger. Insofern planen Schleweck und seine Mitstreiter mit einer Feier in bekannter Manier. Heißt auch: Gegenüber der Volksbank wird erneut eine Showbühne aufgebaut. Dort soll am Samstag vor dem Hauptprogramm erstmals eine Kinderdisco angeboten werden, kündigt Schleweck eine Neuerung an.

Frühlingsfest steigt schon dieses Wochenende

Nicht erst im Sommer, sondern schon jetzt am Wochenende, findet das Frühlingsfest des Musikvereins-Stadtkapelle Marbach nach zwei Jahren Pause wieder statt – und zwar als als „Frühlingsfest light“ am 9. und 10. April. Karussells, Autoscooter und Co. starten im Vergnügungspark auf dem Bolzplatz bereits am Samstag um 9 Uhr, damit sie den ganzen Tag über genutzt werden können, erläutert Sonja Aupperle vom Musikverein. Am Sonntag geht es um 11 Uhr mit dem Festgeschehen los.

Die Bewirtung mit Sitzgelegenheiten wird in diesem Jahr in und rund um das Vereinsheim stattfinden. Zwischendurch werden die Jugend-Orchester und die Stadtkapelle die Gäste an beiden Tagen musikalisch unterhalten. Am Samstagnachmittag findet zwischen 14 und 15.30 Uhr eine Musikinstrumenten-Vorstellung statt.

Fragezeichen in Kirchberg

Gemeinderat am Zug

Ob dieses Jahr auch in Kirchberg wieder Jubel, Trubel und Heiterkeit beim Straßenfest herrschen, steht noch in den Sternen. Mit dem Thema beschäftige man sich bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 7. April, berichtet Bürgermeister Frank Hornek.

Umfrage

Derzeit laufe eine Umfrage unter den Vereinen und Organisationen, die vor der Corona-Pause in der Regel bei dem Event mit im Boot waren. Das Meinungsbild sei sehr uneinheitlich, erklärt Hornek. Insofern müsse man abwarten, was bei der Gemeinderatssitzung herauskommt.